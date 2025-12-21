Français
التوقعات الجوية لليوم الأحد

تتميّز حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال و الوسط و تكون مؤقتا رعدية بعد الظهر بالجهات الشرقية للوسط و محليا جهة صفاقس و أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية أين تكون أحيانا غزيرة ، وفق ما أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي.

الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالشمال و بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

