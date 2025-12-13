Français
الأخبار

التوقعات الجوية لليوم السبت

يتميز طقس اليوم السبت حسب المعهد الوطني للرصد الجوية بضباب محليا كثيف ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

البحر مضطرب بالشمال وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

و الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.

 

