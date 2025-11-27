Français
Anglais
العربية
تونس

التونسية درصاف معروفي تتحصل على جائزة “Global Ambassador Award Pakistan 2025”

أعلنت سفارة سفارة تونس أن القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بباكستان، الآنسة درصاف معروفي، تحصلت  على جائزة “Global Ambassador Award Pakistan 2025”.

وتُعدّ هذه الجائزة، التي تمنحها سنويًا مجلة “The Diplomatic Insight”، تكريمًا لجهود مجموعة من الدبلوماسيين والشخصيات الباكستانية في تعزيز علاقات التعاون بين باكستان ومجموعة من الدول والمنظمات الدولية.

ووفق ما كتبته مجلة The Diplomatic Insight اجتمع عدد من السفراء والشخصيات الدولية وقادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني يوم الأربعاء في إسلام آباد خلال حفل رفيع المستوى نظّم بمناسبة الاحتفال بالدورة السابعة من جوائز السفراء العالميين.

وكرّم الحدث المساهمات الاستثنائية لرؤساء البعثات الأجنبية، ومسؤولي المنظمات الدولية، وشخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، تقديرًا لدورهم في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لباكستان.

