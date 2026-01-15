التونسية للتموين تتحصّل على شهادتي الإعتماد في نظام إدارة السلامة الغذائية حسب المواصفات الدولية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة الخطوط التونسية حصول شركة التونسية للتموين Tunisie Catering على شهادتي الاعتماد ISO 9001:2015 وISO 22000:2018.

يأتي ذلك في خطوة تعكس التزامها المستمر بالجودة والسلامة الغذائية والأداء العملياتي واعتمادها على أنظمة إدارة مطابقة للمعايير الدولية بما يساهم في ترسيخ الثقة والمصداقية في مختلف الخدمات المقدّمة، إلى جانب قدرتها على توفير خدمات ترتقي إلى أعلى معايير القطاع لفائدة شركائها.

وبهذه المناسبة، تتقدّم الخطوط التونسية بخالص التهاني إلى جميع العاملين في التونسية للتموين، تقديرا لمهنيتهم وروح المسؤولية التي يتحلّون بها، بما يساهم في نجاح استراتيجية الناقلة الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقة ورضا الحرفاء.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



