التونسيون أنفقوا 485 مليون دينار على الحج والعمرة في 2024

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي (BCT) أنّ خدمات السفر سجّلت خلال سنة 2024 تراجعًا طفيفًا بنسبة (1,9%-) لتستقرّ في حدود 2.692 مليون دينار. وبشكل خاص، شهدت رحلات العمل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة (21,3%-) لتبلغ 216 مليون دينار.

في المقابل، سجّلت الرحلات الشخصية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (0,3%) لتصل إلى 2.476 مليون دينار، منها أساسًا الخدمات المرتبطة بالسياحة التي تحسّنت بنسبة (0,8%) لتبلغ 1.461 مليون دينار، إضافة إلى تحويلات الإقامة المرتبطة بـ”الحج والعمرة” التي ارتفعت بنسبة (8,8%) لتستقرّ عند 485 مليون دينار.

كما شهدت مصاريف التعليم تراجعًا لتبلغ 507 ملايين دينار مقابل 554 مليون دينار خلال السنة السابقة.

