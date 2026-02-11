التونسيون انفقوا سنة 2025 ما يعادل 1403 مليون دينار بالعملة الصعبة على السياحة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أظهرت الأرقام الأولية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025، المتعلقة بميزان المدفوعات، أنّ بند مصاريف السفر في جانب المدفوعات سجّل 2908,2 مليون دينار، من بينها نحو ما يعادل 1403 مليون دينار بالعملة الصعبة صُرفت في السياحة.

وسجّلت نفقات التونسيين على السياحة خلال سنة 2025 تراجعًا طفيفًا، إذ انخفضت من 1460,8 مليون دينار إلى 1403 مليون دينار.

وللتذكير، شهدت خدمات السفر زيادة طفيفة لتبلغ 2908,2 مليون دينار خلال سنة 2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ خدمات السفر تشمل السفر لأغراض مهنية، والسفر لأغراض شخصية، والخدمات المرتبطة بالسياحة، والتحويلات المتعلقة بالإقامة لأداء الحج والعمرة، إضافة إلى مصاريف التعليم.

وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، سجّلت النفقات المرتبطة بالسفر ارتفاعًا ملحوظًا على كامل الفترة، إذ انتقلت من 246,3 1 مليون دينار إلى 908,2 2مليون دينار، أي بزيادة قدرها +133%، رغم تسجيل تراجع طفيف قبل آخر رصد.

واتبعت الأنشطة السياحية في البداية المسار نفسه، لتتضاعف تقريبًا من 701,3 مليون دينار سنة 2021 إلى 402,9 1 مليون دينار سنة 2025، لكنها سرعان ما تراجعت في نهاية الفترة بعد عدة مراحل من شبه الركود، مع حصة في حدود 55% ضمن هيكلة النفقات المرتبطة بالسفر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



