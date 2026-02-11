Français
Anglais
العربية
الأخبار

التونسيون انفقوا سنة 2025 ما يعادل 1403 مليون دينار بالعملة الصعبة على السياحة

أظهرت الأرقام الأولية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025، المتعلقة بميزان المدفوعات، أنّ بند مصاريف السفر في جانب المدفوعات  سجّل 2908,2 مليون دينار، من بينها نحو ما يعادل 1403 مليون دينار بالعملة الصعبة صُرفت في السياحة.

وسجّلت نفقات التونسيين على السياحة خلال سنة 2025 تراجعًا طفيفًا، إذ انخفضت من 1460,8 مليون دينار إلى 1403 مليون دينار.

وللتذكير، شهدت خدمات السفر زيادة طفيفة لتبلغ 2908,2 مليون دينار خلال سنة 2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ خدمات السفر تشمل السفر لأغراض مهنية، والسفر لأغراض شخصية، والخدمات المرتبطة بالسياحة، والتحويلات المتعلقة بالإقامة لأداء الحج والعمرة، إضافة إلى مصاريف التعليم.

وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، سجّلت النفقات المرتبطة بالسفر ارتفاعًا ملحوظًا على كامل الفترة، إذ انتقلت من  246,3 1 مليون دينار إلى 908,2 2مليون دينار، أي بزيادة قدرها +133%، رغم تسجيل تراجع طفيف قبل آخر رصد.

واتبعت الأنشطة السياحية في البداية المسار نفسه، لتتضاعف تقريبًا من 701,3 مليون دينار سنة 2021 إلى 402,9 1 مليون دينار سنة 2025، لكنها سرعان ما تراجعت في نهاية الفترة بعد عدة مراحل من شبه الركود، مع حصة في حدود 55% ضمن هيكلة النفقات المرتبطة بالسفر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

378
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

365
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
346
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
330
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
325
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
312
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
307
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
302
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
292
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)
286
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى