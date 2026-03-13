التونسيون في سويسرا على موعد مع يوم قنصلي متنقل في زيورخ

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببرن عن تنظيم يوم قنصلي متنقل في مدينة زيورخ لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة في سويسرا، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من المواطنين.
وسيُقام هذا اليوم القنصلي يوم السبت 25 أفريل 2026 من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 14:00 بعد الظهر، وذلك على العنوان التالي: GZ Oerlikon – Gubelstrasse 10، 8050 زيورخ.
سيتم خلال هذا اليوم تقديم عدد من الخدمات القنصلية والإدارية لفائدة التونسيين المقيمين في سويسرا، من بينها:
-
استخراج وتجديد جوازات السفر التونسية
-
التسجيل القنصلي وتحيين المعطيات الشخصية
-
تجديد بطاقة التعريف الوطنية
-
التعريف بالإمضاء والمصادقة على الوثائق
-
تقديم الإرشادات والاستشارات الإدارية
-
معالجة الطلبات والإجابة عن استفسارات أفراد الجالية
أكدت السفارة أن الحضور الشخصي للمعني بالأمر ضروري للحصول على هذه الخدمات. كما يتعين على المواطنين الاستظهار بوثيقة هوية تونسية سارية المفعول مع الوثائق الأصلية والنسخ المطلوبة حسب نوع الخدمة.
