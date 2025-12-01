Français
Anglais
العربية
الأخبار

التيار الشعبي يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون تونس الداخلية

التيار الشعبي يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون تونس الداخلية

أدان حزب التيار الشعبي ما وصفه ب”السلوك العدائي” للبرلمان الأوروبي “بتدخله السافر” في شؤون تونس الداخلية، معتبرا ذلك “محاولة للتذكيرالدائم بسياسات الاستعلاء والهيمنة والعنصرية التي تسببت في مآسي لشعبنا وأمتنا والإنسانية لقرون”

و جدد الحزب في بيان اليوم الاثنين، على إثر انعقاد لجنته المركزية يوم أمس الأحد بالعاصمة ، رفضه وإدانته “لكل محاولات استدعاء التدخل الخارجي من قبل أفراد وقوى عميلة”

و اعتبر أن إعادة إنتاج عمل سياسي وطني شعبي حقيقي، هو من من أوكد أولويات المرحلة، “وهو ما سيساعد على إعادة جسور الثقة بين الشعب والقوى الوطنية من الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية، إلى جانب التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين والمتمثلة في المحكمة الدستورية طبقا لما نص عليه الفصل 125 من الدستور والمجالس العليا للقضاء طبقا للفصل 119 من الدستور.

و أكد الحزب ضرورة الشروع في معالجة “حالة العطالة والهشاشة في عمل مؤسسات الدولة”، وفق نص البيان، وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام، فضلا عن توفير كل شروط المحاكمة العادلة والشفافة لكل من تورط في الاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي.

و دعا من جهة أخرى، إلى تركيز هيئة تعديلية تشرف على قطاع الإعلام “الذي يبقى مرفقا حيويا في بناء أي مشروع حيوي”، وإلى تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها طبقا لأحكام الدستور الجديد وتلافي نقاط الضعف في القانون الانتخابي التي اعتبر الحزب أنها “قلصت في الترشحات والمشاركة الشعبية وفتحت باب الفساد السياسي من جديد”.

و أكد الحزب في السياق ذاته ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأهمها الانتخابات البلدية التي يرى الحزب أنه لم يعد من المسموح تأجيلها أكثر، وكذلك التشريعية المقبلة وبما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

374
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

374
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
298
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
296
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
278
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
270
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
268
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
260
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
251
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود
250
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى