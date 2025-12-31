التّرفيع في السعر المرجعي لزيت الزّيتون البكر الممتاز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارتَا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، اليوم الثلاثاء، عن الترفيع في السعر المرجعي المتحرّك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Vierge)، على مستوى المعاصر (الباز) إلى 10.200 دينار للكغ الواحد وذلك “تشجيعا على الجودة وتثمينا للمنتج الوطني”.

ذكّرت الوزارتان، في بلاغ مشترك، بأنّ “هذا السعر المرجعي يبقى متحركاً، حيث يتم تحيينه دورياً بصفة أسبوعية وكلما اقتضى الأمر ذلك، مواكبةً لمتغيرات السوق”.

وجدّدت الوزارتان التزامهما بمواكبة كافة مراحل الموسم لضمان نجاحه وحماية حقوق جميع الأطراف المتدخلة، وفق نصّ البلاغ.

