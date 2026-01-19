التّقلبات الجوّية: والي تونس يوصي باتباع أقصى درجات الحيطة و الحذر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت ولاية تونس في بلاغ لها اليوم الإثنين، 19 جانفي 2026، أنّه على خلفية التقلبات المناخية المنتظرة كامل يومي الإثنين 19 و الثلاثاء 20 جانفي 2026، و تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي و امكانية نزول امطار غزيرة جدا بولاية تونس تفوق بكثير المعدلات المسجلة خلال نفس الفترة السنوات الماضية فإنّ والي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة يوصي العموم باتباع أقصى درجات الحيطة و الحذر و ذلك :

-بالابتعاد عن ضفاف الأودية و أماكن تجمع المياه و عدم المجازفة بعبورها في حالة جريانها.

-تفقد و تثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير او تتحرك او تجرف بفعل الرياح.

– احترام قواعد المرور، و اتباع السياقة الحذرة، و الإلتزام بمسافة الأمان، و التخفيض من السرعة و عدم المجازفة بالمجاوزة مع استخدام الإضاءة الكافية عند الإقتضاء و عدم ركون السيارات بالاماكن المحجرة كالأنفاق ( و خاصة نفق باب سويقة و باب سعدون ) كما يوصي البحارة بعدم المجازفة و عدم الإبحار إلى حين تحسن الأوضاع الجوية.

– كما طلب الوالي من السادة المعتمدين رؤساء اللجان المحلية لمجابهة الكوارث دعوة

الكتاب العامين للبلديات و رؤساء الدوائر البلدية للإسراع بجهر بالوعات مياه الأمطار و تفقد انسيابيتها و رفع الأتربة بحواشي الانهج و الشوارع و خاصة بالمنخفضات و النقاط الزرقاء و متابعة ارتفاع منسوب المياه و الإعلام عنه حينا كما دعا مصالح الديوان الوطني للتطهير و الإدارة الجهوية للتجهيز و إدارة المياه العمرانية إلى تفقد جميع المنشآت و التجهيزات التابعة لهم و الإستعداد لكل طارئ عند الضرورة.

علما و انه تم وضع جميع الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الإدارات و المؤسسات المعنية و خاصة الديوان الوطني للحماية المدنية و جامعة تونس للتضامن الإجتماعي على ذمة اللجنة الجهوية و اللجان المحلية ضمانا لسرعة التدخل عند الإقتضاء حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة كما تقرر إعلام كافة الهياكل المعنية بوضع فرق استمرار على مدار 24 ساعة و إبقاء اللجنة الجهوية و اللجان المحلية بحالة انعقاد دائم .

