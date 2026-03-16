الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية

أعلن البريد التونسي عن فتح 127 مكتب بريد بصفة استثنائية لتأمين حصة عمل ليلية يومي الثلاثاء الأربعاء 17 و 18 مارس 2026 بداية من الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءا (20h:15) إلى الساعة الحادية عشر ليلا (23h:00)

ويأتي ذلك لتمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان والذي يتزامن مع صرف جرايات التقاعد التابعة للصناديق الاجتماعية والذي تم تقديم بداية صرفها ليومي 17 و18 مارس الحالي عوضا عن الآجال التي كانت محدّدة سابقا.
وللاطلاع على مكاتب البريد التي ستؤمن حصص عمل ليلية زيارة موقع البريد التونسي :

www.poste.tn

