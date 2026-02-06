Français
الجالية التونسية بالخارج: خطوة تشريعية جديدة لتنقيح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

 تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة عمل يوم الاثنين 9 فيفري لضبط برنامج عملها للفترة القادمة ومواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على انظارها والمتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج (عدد 2024/064).

ويتعلق مقترح القانون بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 اوت 2016 المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

تعليقات

