الجالية التونسية بالخارج: خطوة تشريعية جديدة لتنقيح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة عمل يوم الاثنين 9 فيفري لضبط برنامج عملها للفترة القادمة ومواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على انظارها والمتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج (عدد 2024/064).
ويتعلق مقترح القانون بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 اوت 2016 المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
