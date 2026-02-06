الجالية التونسية بالخارج: خطوة تشريعية جديدة لتنقيح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة عمل يوم الاثنين 9 فيفري لضبط برنامج عملها للفترة القادمة ومواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على انظارها والمتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج (عدد 2024/064).

ويتعلق مقترح القانون بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 اوت 2016 المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



