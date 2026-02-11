Français
الجالية التونسية بكندا في قلب الحراك: يوم مغاربي لتعزيز الاندماج وخلق الفرص في كيبيك

الجالية التونسية بكندا في قلب الحراك: يوم مغاربي لتعزيز الاندماج وخلق الفرص في كيبيك

مثّل قنصل الجمهورية التونسية بمونتريال سفارة الجمهورية التونسية بكندا، بطلب منها، في افتتاح التظاهرة التي نظّمتها المواطنة التونسية سكينة بوعوينة بمدينة مونتريال، تحت عنوان: «اليوم المغاربي للإدماج والفرص بكيبيك ».

وتهدف هذه المبادرة، ذات الطابع القنصلي والمجتمعي، إلى تسريع اندماج أبناء الجالية المغاربية، وخاصة التونسية، في المجتمع الكندي، إلى جانب خلق فرص ملموسة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال، والعمل على كسر الحواجز المهنية والثقافية التي قد تواجه القادمين الجدد.

وتضمّن البرنامج تنظيم عدد من حلقات النقاش  حول مواضيع محورية، من بينها:

  • المهارات وسوق الشغل والفرص المتاحة

  • القيادة المجتمعية والاقتصادية

  • ريادة الأعمال والابتكار

  • تجارب الخبراء: التحديات ومفاتيح النجاح

 

وقد أتاحت هذه اللقاءات تبادل الخبرات وعرض مسارات نجاح ملهمة، بما يوفّر رؤية عملية للقادمين الجدد حول سبل الاندماج المهني والاجتماعي.

