الجالية التونسية بليل: هذه مواعيد القنصلية خلال رمضان

أعلنت القنصلية التونسية بليل عن مواصلة العمل بنفس التوقيت الإداري المعتمد، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم لسنة 2026، وذلك لاستقبال أفراد الجالية التونسية المقيمة بشمال فرنسا.

وأكدت الوكالة أنها ستؤمّن استقبال المواطنين من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت، بداية من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال (14:00)، دون أي تغيير في المواعيد المعتمدة سابقًا.

ويأتي هذا البلاغ في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات الإدارية لفائدة التونسيين بالخارج خلال الشهر الفضيل.

