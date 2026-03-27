الجاماييك تتأهل لنهائي الملحق العالمي بفوزها على كاليدونيا الجديدة

فازت الجاماييك ​1-0 على كاليدونيا الجديدة في مباراة ​نصف نهائي الملحق العالمي بين الاتحادات ‌القارية على ملعب أكرون في سابوبان خاليسكو بالمكسيك ‌اليوم الجمعة، لتحافظ على آمالها ‌في المشاركة بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1998.

و ستتباري الجاماييك مع الكونغو ⁠الديمقراطية يوم الثلاثاء (الساعة 23 بتوقيت تونس) للتنافس على مقعد في المجموعة 11 في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك في ​الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، إلى جانب ⁠كولومبيا و البرتغال و أوزبكستان، بينما انتهت مساعي كاليدونيا الجديدة للتأهل لأول مرة إلى النهائيات.

و دخلت كاليدونيا الجديدة، ⁠ وهي إقليم فرنسي، المباراة وهي تحتل المركز 150 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات، وقد خسرت أمام نيوزيلندا منافستها في منطقة اوقيانوسيا في التصفيات المؤهلة مباشرة لكأس العالم.

و اعتمدت على فريق من لاعبين غير محترفين، لكنها رغم ذلك شكّلت تهديدا للجاماييك.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

459
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
367
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
336
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
334
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
332
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
309
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
308
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
296
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
292
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)

