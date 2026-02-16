Français
الجامعة التونسية لكرة الطائرة تستنكر أحداث مباراة النجم الساحلي و الترجي

على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة النجم الرياضي الساحلي و ضيفه الترجي الرياضي التونسي في القاعة الرياضية بالمساكن ضمن البطولة الوطنية، عبرت الجامعة التونسية للكرة الطائرة في بيان لها عن استنكارها الشديد و إدانتها القاطعة لكل أشكال العنف.

كما أكدت الجامعة أنها ستعمل على محاربة مظاهر العنف اللفظي و المادي داخل القاعات الرياضية و ضمان سلامة جميع الفاعلين في المجال الرياضي من لاعبين و إطارات فنية و حكام و رسمين و جماهير حسب تعبيرها.

و دعت الجامعة التونسية للكرة الطائرة جميع الأندية الرياضية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتنظيمية في توعية جماهيرها و نبذ كافة أشكال الشغب والعنف، لكي تبقى قاعتنا مكانًا للتنافس الشريف لا مضمارًا للفوضى والاعتداءات.

