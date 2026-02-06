Français
الجامعة التونسية لكرة القدم : المصادقة على روزنامة بقية موسم 2025-2026

إحتضن مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم، اجتماعاً خُصص للنظر في ضبط وتعديل الرزنامة العامة لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفيما يلي تواريخ الجولات المتبقية من البطولة الوطنية للرابطة الأولى والثانية :

بطــولة الرابطة المحترفة الأولى
• الجولة 21 أيام 13-14-15 فيفري 2026
• تدارك الجولة الجولة 19 يومي 17-18 فيفري 2026
• تدارك الجولة 20 يوم 21 فيفري 2026
• تدارك الجولة 21 يوم 24 فيفري 2026
• الجولة 22 يوم أيام 27 -28 فيفري- 1 مارس 2026
• الجولة 23 أيام 6-7-8 مارس 2026
• تــدارك الجولة 23 يوم 1 افريل 2026
• الجولة 24 أيام 3-4-5 أفريل 2026
كــأس تـــونس
• الدور السادس عشر أيام 20-21-22 مــارس 2026
• تــدارك الدور السادس عشر يومي 7-8 أفريل 2026

بطــولة الرابطة المحترفة الثــانية
• الجولة السابعة عشرة يومي 14-15 فيفري 2026
• الجولة الثامنة عشرة يومي 21-22 فيفري 2026
• الجولة التاسعة عشرة يومي 26-27 فيفري 2026
• الجــولة عشرين يومي 28-29 مارس 2026
• الجولة الواحدة والعشرين يومي 4-5 أفريل 2026
• الجولة الثانية والعشرين يومي 11-12 أفريل 2026
• الجولة الثالثة والعشرين يومي 18-19 أفريل 2026
• الجولة الرابعة والعشرين يومي 25-26 أفريل 2026
• الجولة الخامسة والعشرين يومي 2-3 ماي 2026
• الجولة السادسة والعشرين يومي 9-10 مــاي 2026

