الجامعة التونسية لكرة القدم تدعم حنبعل المجبري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا عبّرت من خلاله عن دعمها للاعب الدولي حنبعل المجبري على خلفية الإساءة العنصرية التي تعرّض لها عقب مباراة فريقه بيرنلي أمام نادي تشيلسي التي دارت أمس السبت.

و في ما يلي نص البلاغ :

تعبّر الجامعة التونسية لكرة القدم عن دعمها الكامل للاعب المنتخب الوطني حنبعل المجبري، إثر تعرّضه لإساءة عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب مباراة فريقه بيرنلي أمام نادي تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. و تثمّن الجامعة روح المسؤولية التي تحلّى بها اللاعب في تعامله مع هذه التجاوزات، مؤكدةً أنها تواصلت معه لرفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة. كما تُشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذه نادي بيرنلي في دعمه للمجبري، داعيةً في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه السلوكيات المرفوضة، والعمل على الحدّ منها ومنع تكرارها مستقبلًا، حفاظًا على القيم النبيلة التي تقوم عليها الرياضة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



