الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن قائمة الحكام الدوليين لسنة 2026

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت، عن قائمة الحكام الدوليين لسنة 2026.

و ضمت القائمة كلا من محرز المالكي و أمير الوصيف و خالد قويدر و نضال باللطيف و فرج عبد اللاوي و هيثم الطرابلسي و باسم بالعيد كحكام ساحة، بالإضافة إلى خليل الحساني و أيمن اسماعيل و يوسف الجامي واحمد الضويوي و وائل الحناشي و مروان سعد و ياسين السعداوي كحكام مساعدين.

و شملت القائمة الثلاثي درصاف قنواطي واسماء شوشان وآمنة العجبوني كحكمات ساحة، بالاضافة الى الرباعي هدى عافين و خلود العامري و نسرين الورتاني و شافية العامري كحكمات مساعدات.

و بخصوص حكام الفيديو المساعد (الفار) فقد تألفت القائمة من هيثم قيراط ودرصاف القنواطي وأسامة بن اسحاق.

و ضمت قائمة حكام كرة القدم الشاطئية كلا من حمدي بشير والشريف بن حماد ومحمد الحبيب بن هيبة، في حين تألفت قائمة حكام كرة القدم داخل القاعات من ايمن كمون واكرم هنتاتي ونبيل قديش وآية خذري.

