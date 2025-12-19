الجامعة التونسية لكرة القدم توضح معاملاتها المالية والإدارية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت منذ قليل الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا توضيحيا بخصوص معاملاتها المالية والإدارية مع الفيفا.

وفيما يلي نص البلاغ :

تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أنّه منذ تولّي المكتب الجامعي الجديد مهامه يوم 25 جانفي 2025، تم العمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تطوير كرة القدم التونسية على أسس مستدامة وقابلة للتنفيذ، مع الالتزام التام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وقد مكّن هذا التوجّه الجامعة من حلحلة عدد من المشاريع المعطّلة وإعادة تفعيلها، عقب استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الضرورية، إلى جانب تأمين تمويلات جديدة لمشاريع استراتيجية.

وفي هذا السياق، تحصّلت الجامعة التونسية لكرة القدم على جملة من المصادقات والتمويلات، وفق التسلسل الزمني التالي:

• 12 ماي 2025:

المصادقة على منحة بقيمة 568,576 دولارًا أمريكيًا لدعم المنتخبات الوطنية بمختلف أصنافها، إضافة إلى تمويل بقيمة 500,000 دولار أمريكي مخصص لاستكمال مشروع النزل الخاص بالجامعة.

• 12 نوفمبر 2025:

المصادقة على تمويل بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي لتعميم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الموسم الرياضي الحالي، وربطها بمنظومة بث تلفزي شامل وعالي الجودة لكامل مباريات البطولة، إضافة إلى الأدوار المتقدمة من كأس تونس ومباراة السوبر التونسي.

• 16 ديسمبر 2025:

المصادقة على تمويل بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي لإنجاز مشروع موحّد يضم ملعبًا ذا عشب هجين وآخر بعشب اصطناعي مخصصين للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تمويل بقيمة 500,000 دولار أمريكي لتجهيزات مركز الطب الرياضي التابع للجامعة.

كما شرعت الجامعة التونسية لكرة القدم في الإعداد لانطلاق الدورة الرباعية الجديدة لبرنامج الفيفا، وذلك عقب اختتام نهائيات كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك 2026. وستعمل الجامعة خلال هذه الدورة إلى إرساء منظومة حديثة تعتمد على التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التحتية وتعزيز آليات الحوكمة داخل الجامعة.

وتؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم استمرار التنسيق والتشاور مع سلطة الإشراف والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص مشروع استراتيجي هام من شأنه تعزيز تنافسية كرة القدم التونسية على المستويين القاري والدولي.

كما تجدد الجامعة التونسية لكرة القدم التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد تم تبعًا لذلك التعاقد مع مكتب مراقبة مالية مقترح من طرف الفيفا، في إطار من الشفافية وحسن استغلال الموارد، وهو ما لقي استحسانًا وتنويهًا من قبل لجنة الحوكمة المالية التابعة للفيفا.

