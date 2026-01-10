الجامعة التونسية لكرة القدم : دعوة المدير الرياضي لتقديم تقرير عن كأس العرب وأفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد المكتب الجامعي اجتماعًا اليوم، السبت 10 جانفي 2026، خُصّص لتقييم مشاركة المنتخب الوطني للأكابر في كأس العرب فيفا (قطر 2025) وكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025).

وبعد التداول، تقرر دعوة المدير الرياضي للمنتخب الوطني ومساعده، إلى جانب المسؤولين عن الإطار الإداري والطبي والإعلامي، لتقديم تقاريرهم ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بمشاركة المنتخب.

وسيتم، بناءً على هذه التقارير، اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.

ويبقى المكتب الجامعي في حالة انعقاد إلى حين استكمال جلسات الاستماع واختيار الإطار الفني المناسب للمنتخب الوطني.

