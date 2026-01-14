الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026

رسميًا. تم تعيين الدولي الفرنسي السابق من أصول تونسية صبري اللموشي مدربًا للمنتخب الوطني التونسي، خلفًا لسامي الطرابلسي، حتى جويلية 2028، وذلك قبل خمسة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026.

ويُعدّ هذا الاختيار ذا طابع استراتيجي بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم، إذ من شأنه تفادي أي خلاف محتمل مع وزارة الشباب والرياضة، مستفيدة في ذلك من ازدواجية الجنسية التي يتمتع بها اللموشي، الفرنسية والتونسية.

ولعب اللموشي خلال مسيرته الكروية بألوان عدة أندية أوروبية مرموقة، من بينها أوكسير، وموناكو، وبارما، وإنتر ميلان، وجنوى، ومرسيليا، كما خاض 12 مباراة دولية بقميص المنتخب الفرنسي.

اللموشي، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي عمل سابقًا محللًا رياضيًا في التلفزيون، لم يحمل يومًا ألوان المنتخب التونسي، رغم استدعائه من قبل يوسف الزواوي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 1994 التي احتضنتها تونس.

وستتمثل مهمته في قيادة المنتخب التونسي خلال نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة السادسة (F)، حيث سيواجه نسور قرطاج أيام 15 و21 و26 جوان المقبل على التوالي منتخبًا متأهلًا عبر الملحق، ثم اليابان، فهولندا.