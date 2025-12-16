Français
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي

أعلنت الجامعة التونسية للنزل ببالغ الحزن والأسى وفاة زكريّا الزقلي، باعث نزل دار زكريّا – ياسمين الحمّامات، وعضو المكتب التنفيذي للجامعة لأكثر من عقدين من الزمن.

و يُعدّ الفقيد من الأسماء البارزة في قطاع السياحة التونسية، حيث ساهم بشكل فعّال في تطوير قطاع النزل من خلال مختلف المسؤوليات التي تقلّدها على امتداد مسيرته المهنية.

فبعد تجربة أولى في القطاع البنكي، انخرط في العمل المهني داخل الجامعة التونسية للنزل، حيث شغل تباعًا خطة رئيس الجامعة الجهوية بالوطن القبلي، ثم الكاتب العام للجامعة إلى غاية سنة 2013.

كما مثّل الراحل الجامعة التونسية للنزل في عدد من الهياكل المهنية الدولية، من بينها المنظمة الدولية للفنادق والمطاعم (IH&RA)، مسهمًا في تعزيز حضور السياحة التونسية على الصعيد الدولي.

و يعكس التزامه داخل لجنة التكوين بالجامعة قناعته العميقة بالدور المحوري للكفاءات والتكوين ونقل الخبرات في ضمان مستقبل السياحة التونسية واستدامتها.

و بهذه المناسبة الأليمة، يتقدّم أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنزل بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى نجليه سمير وإيناس، وإلى عائلته، وكافة أفراد الأسرة السياحية التونسية التي فقدت أحد رجالاتها البارزين.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

