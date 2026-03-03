Français
الأخبار

الجامعة التونسية لوكالات الأسفار توضح بخصوص المعتمرين التونسيين المتواجدين حالياً بالبقاع المقدسة

أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أن الرحلات الجوية المباشرة المنطلقة من تونس نحو المملكة العربية السعودية تُؤمَّن بصفة منتظمة وطبيعية، ولم يتم إلغاء أي رحلة مبرمجة إلى حدّ الآن.

أما بخصوص المعتمرين التونسيين المتواجدين حالياً بالبقاع المقدسة والذين سافروا عبر رحلات غير مباشرة (مروراً بدول قامت بغلق مجالها الجوي بصفة مؤقتة)، فإن الجامعة أكدت أن وكالات الأسفار، بالتعاون مع السلطات السعودية، تبذل قصارى جهدها لضمان أفضل ظروف إقامة لهم، في انتظار استقرار الأوضاع وإعادة فتح المجالات الجوية لتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.

كما أكدت الجامعة حرصها على وكالات الأسفار المنخرطة للتنسيق مع شركات الطيران، لاعتماد مبدأ المرونة في التعامل مع المعتمرين من خلال العمل على إعادة جدولة وبرمجة اي رحلة قد يطرأ عليها تعديل أو الغاء.

وأضافت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أنها تُتابع بصفة حثيثة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتنسيق المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، حرصاً على ضمان حسن سير رحلات العمرة وسلامة المعتمرين.

تعليقات

