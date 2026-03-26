الجباية في تونس: الإدارة العامة للأداءات تدعو إلى إيداع التصاريح حصريا عبر منصة “تاج”

دعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء الخاضعين لواجب إيداع الإضبارة الجبائية، إلى جانب الذوات المعنوية الملزمة بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل، إلى إيداع تصاريحهم بصفة حصرية عبر منصة “تاج”.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ صادر عنها، أن عملية الإيداع يجب أن تتم وفقا لكراسات الشروط الفنية والنماذج المعتمدة بصيغة “XSD” والمنشورة على المنصة نفسها.

دعوة إلى تسوية الإغفالات

كما أكدت الإدارة العامة للأداءات ضرورة أن يبادر المعنيون بالأمر إلى تسوية الإغفالات المتعلقة بإيداع هذه التصاريح، وذلك حصريا عبر منصة “تاج”.

مركز إرشاد جبائي عن بعد

وفي إطار مرافقة المطالبين بالأداء، وضعت الإدارة على ذمتهم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400، إضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك للحصول على مزيد من التوضيحات والإرشادات.

ويأتي هذا التوجه في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الجبائية في تونس، وتبسيط إجراءات التصريح، مع تعزيز الامتثال للواجبات الجبائية.

