الجزائر: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للإعراب عن احتجاج الجزائر على القرار الذي صدر أمس الأربعاء بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري، 

وجاء في بيان  وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه  “تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.

و اضافت الوزارة أن  هذا الاستدعاء جاء للإعراب عن احتجاج الجزائر، وبأشد العبارات، على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري”.

