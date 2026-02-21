الجزائر: اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية تعود إلى الفترة الرومانية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية أنه مصالح الدرك الوطني والهيئات المختصة التابعة لقطاع الثقافة والفنون تمكنت من اكتشاف وحجز كنز نقدي يعود للفترة الرومانية تم اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية، من مادة البرونز ، تُشير المعطيات الأولية إلى أنها تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع ميلادي)، إلى جانب ثلاثة (03) ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي.
واضافت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية وحمايتها من كل أشكال المساس أو الاتجار غير المشروع.
