الجزائر: البنك الدولي يتوقّع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3,8% في 2025

أكّد أحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2025 أنّ الاقتصاد الجزائري واصل تحسّنه خلال العام الجاري، حيث سجّل نموًا بنحو 4,1% خلال النصف الأوّل من السنة، مع توقّعات بتحقيق توسّع في النمو بنسبة 3,8% لكامل العام. وقد حقّقت القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات نموًا بواقع 5,4%، في حين تراجع معدّل التضخّم إلى 1,7% خلال الأشهر التسعة الأولى، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ويشير التقرير إلى أنّ نمو القطاعات غير النفطية مرشّح للبقاء ديناميكيًا، وإن كان من المتوقّع أن يشهد تباطؤًا طفيفًا خلال سنتي 2026 و2027. ويتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3,5% في 2026، و3,3% في 2027. كما ستكون مواصلة تنفيذ الإصلاحات، لا سيما تلك الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز المنافسة، عاملًا حاسمًا في دعم مسار التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وجاء في بلاغ للبنك الدولي أنّ “التقرير يشدّد أيضًا على أهمية إدماج البعد المناخي بشكل أفضل في سياسات التنمية، بما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد في ظلّ تسارع جهود الشركاء التجاريين نحو نزع الكربون، ولا سيما مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (MACF) حيّز التنفيذ العام المقبل.”

