Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

الجزائر: البنك الدولي يتوقّع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3,8% في 2025

أكّد أحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2025 أنّ الاقتصاد الجزائري واصل تحسّنه خلال العام الجاري، حيث سجّل نموًا بنحو 4,1% خلال النصف الأوّل من السنة، مع توقّعات بتحقيق توسّع في النمو بنسبة 3,8% لكامل العام. وقد حقّقت القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات نموًا بواقع 5,4%، في حين تراجع معدّل التضخّم إلى 1,7% خلال الأشهر التسعة الأولى، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ويشير التقرير إلى أنّ نمو القطاعات غير النفطية مرشّح للبقاء ديناميكيًا، وإن كان من المتوقّع أن يشهد تباطؤًا طفيفًا خلال سنتي 2026 و2027. ويتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3,5% في 2026، و3,3% في 2027. كما ستكون مواصلة تنفيذ الإصلاحات، لا سيما تلك الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز المنافسة، عاملًا حاسمًا في دعم مسار التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وجاء في بلاغ للبنك الدولي أنّ “التقرير يشدّد أيضًا على أهمية إدماج البعد المناخي بشكل أفضل في سياسات التنمية، بما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد في ظلّ تسارع جهود الشركاء التجاريين نحو نزع الكربون، ولا سيما مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (MACF) حيّز التنفيذ العام المقبل.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

346
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
332
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
314
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
309
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
306
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
305
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
296
الأخبار

الصيدليات تقرر تعليق صرف الأدوية بـ”صيغة الطرف الدافع” لفائدة منظوري الكنام ابتداءً من 8 ديسمبر
289
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
287
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى