الجزائر : الدجاج المُقدَّم للطلبة يثير الجدل… إقالة ثلاثة مسؤولين كبار

قرار صارم وذي طابع ردعي عالٍ في حق كل من تجرأ على التلاعب بقوت الطلبة. إذ لم تتساهل مديرية الخدمات الجامعية لولاية برج بوعريريج، وأقرت أقصى عقوبة إدارية، تمثلت في إعفاء كل من مدير الإقامة الجامعية «ناصري فطوم»، ومسؤولة مصلحة الإطعام، ورئيس فريق الطهاة من مهامهم.

و جاء هذا القرار عقب تقديم وجبة غذائية مخالفة لمعايير السلامة والجودة المعتمدة في تغذية الطلبة.

و في بيان نُشر مساء 13 ديسمبر 2025، أوضحت مديرية الخدمات الجامعية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التطبيق الصارم لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و أكدت المديرية أنه لن يتم، من الآن فصاعدًا، التسامح مع أي تجاوز للقوانين المتعلقة بالنظافة وجودة الأغذية، لا من حيث النوعية ولا الكمية، خاصة في مجال الإطعام الجامعي.

كما أفادت، عبر خلية الإعلام والا الإعلام والاتصال التابعة لها، بأن الحادثة تعود إلى نفاد شرائح لحم الدجاج – أحد مكونات وجبة العشاء – قبل دقائق قليلة فقط من غلق المطعم.

و أمام الإقبال المسجل، أقدم مسؤولو المطعم على تصرف وُصف بغير المسؤول، حيث قاموا بإخراج دجاجتين من غرفة التبريد، وتقطيعهما وطهيهما على عجل. ووفق المصدر ذاته، فقد أدى الاستعجال إلى طهي غير مكتمل للدجاج من الداخل، رغم أن مظهره الخارجي بدا سليمًا.

و يُعد هذا الأمر إخلالًا واضحًا بمعايير السلامة وجودة الأغذية. وبمجرد علمها بالواقعة، تحركت مديرية الخدمات الجامعية على الفور، وأقدمت على إقالة المسؤولين المباشرين عن هذا الخلل. كما باشرت فتح تحقيق إداري معمق لكشف جميع ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بدقة.

و شددت المديرية على أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات مستقبلًا، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وقد حُدد الهدف بوضوح: توفير أفضل ظروف الإقامة والخدمات لفائدة الطلبة.