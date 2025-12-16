Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجزائر : الدجاج المُقدَّم للطلبة يثير الجدل… إقالة ثلاثة مسؤولين كبار

الجزائر : الدجاج المُقدَّم للطلبة يثير الجدل… إقالة ثلاثة مسؤولين كبار

قرار صارم وذي طابع ردعي عالٍ في حق كل من تجرأ على التلاعب بقوت الطلبة. إذ لم تتساهل مديرية الخدمات الجامعية لولاية برج بوعريريج، وأقرت أقصى عقوبة إدارية، تمثلت في إعفاء كل من مدير الإقامة الجامعية «ناصري فطوم»، ومسؤولة مصلحة الإطعام، ورئيس فريق الطهاة من مهامهم.

و جاء هذا القرار عقب تقديم وجبة غذائية مخالفة لمعايير السلامة والجودة المعتمدة في تغذية الطلبة.

و في بيان نُشر مساء 13 ديسمبر 2025، أوضحت مديرية الخدمات الجامعية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التطبيق الصارم لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و أكدت المديرية أنه لن يتم، من الآن فصاعدًا، التسامح مع أي تجاوز للقوانين المتعلقة بالنظافة وجودة الأغذية، لا من حيث النوعية ولا الكمية، خاصة في مجال الإطعام الجامعي.

كما أفادت، عبر خلية الإعلام والا الإعلام والاتصال التابعة لها، بأن الحادثة تعود إلى نفاد شرائح لحم الدجاج – أحد مكونات وجبة العشاء – قبل دقائق قليلة فقط من غلق المطعم.

و أمام الإقبال المسجل، أقدم مسؤولو المطعم على تصرف وُصف بغير المسؤول، حيث قاموا بإخراج دجاجتين من غرفة التبريد، وتقطيعهما وطهيهما على عجل. ووفق المصدر ذاته، فقد أدى الاستعجال إلى طهي غير مكتمل للدجاج من الداخل، رغم أن مظهره الخارجي بدا سليمًا.

و يُعد هذا الأمر إخلالًا واضحًا بمعايير السلامة وجودة الأغذية. وبمجرد علمها بالواقعة، تحركت مديرية الخدمات الجامعية على الفور، وأقدمت على إقالة المسؤولين المباشرين عن هذا الخلل. كما باشرت فتح تحقيق إداري معمق لكشف جميع ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات بدقة.

و شددت المديرية على أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات مستقبلًا، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وقد حُدد الهدف بوضوح: توفير أفضل ظروف الإقامة والخدمات لفائدة الطلبة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

555
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

442
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
369
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
341
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
338
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
335
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
335
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
335
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
314
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
294
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى