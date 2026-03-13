الجزائر : القضاء على سبعة إرهابيين واستشهاد ثلاث عسكريين في تبسة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت ليلة أمس الخميس 12 مارس 2026، على إثر كمين بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي، ليلة أمس الخميس 12 مارس 2026، على مستوى إقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت اليوم الجمعة 13 مارس 2026، نفس المفارز من القضاء على ثلاث إرهابيين أخرين بالمنطقة نفسها، واسترجاع ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، لترتفع بذلك الحصيلة إلى سبعة إرهابيين من بينهم أميران، واسترجاع سبع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وعلى إثر الإشتباك مع هذه المجموعة الإرهابية، استشهد ثلاث عسكريين.

