الجزائر : القضاء على سبعة إرهابيين واستشهاد ثلاث عسكريين في تبسة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت ليلة أمس الخميس 12 مارس 2026، على إثر كمين بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي، ليلة أمس الخميس 12 مارس 2026، على مستوى إقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت اليوم الجمعة 13 مارس 2026، نفس المفارز من القضاء على ثلاث إرهابيين أخرين بالمنطقة نفسها، واسترجاع ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، لترتفع بذلك الحصيلة إلى سبعة إرهابيين من بينهم أميران، واسترجاع سبع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وعلى إثر الإشتباك مع هذه المجموعة الإرهابية، استشهد ثلاث عسكريين. 

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

306
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]

283
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم – المنتخب : نعيم السليتي يعتزل اللعب الدولي
271
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين
269
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
259
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
248
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
242
الأخبار

إنطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية المباشرة بين تونس والجزائر
231
أخر الأخبار

بداية من الثانية ظهرا: صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية عبر الـDAB
229
الأخبار

ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية
225
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس

