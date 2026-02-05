الجزائر تطور “تمر الأغنام”: علف مبتكر من مخلفات التمور بديلا للذرة المستوردة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، أمس الأربعاء، عن نجاح عملية إنتاج علف جديد موجه للأغنام يحمل اسم “تمر الأغنام”، وهو منتوج مبتكر تم تطويره اعتمادا على الاستخدام الأمثل لمخلفات التمور.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الابتكار العلمي أنجزه مركز البحوث العلمية والتقنية للمناطق القاحلة ببسكرة، في إطار جهود تثمين البحث العلمي التطبيقي وربطه بالقطاع الفلاحي. ويهدف المشروع إلى دعم تسمين الأغنام وتحسين جودة اللحوم، بما يعزز الإنتاج المحلي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الباحثين الجزائريين، معربة عن “مشاعر الامتنان الصادق والتقدير العميق” لكافة الشركاء الذين ساهموا في تحقيقه، ومن بينهم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة الصناعة، وشركة سونلغاز، إلى جانب السلطات المحلية لولاية بسكرة.

وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة، خلال اجتماعها أمس، إلى عرض مفصل حول هذا المنتوج الحاصل على براءة اختراع، مشيرة إلى أن العلف الجديد من شأنه توفير بدائل فعالة للذرة العلفية المستوردة، وهو ما قد يساهم في تقليص التبعية للأسواق الخارجية ودعم الأمن الغذائي.

ويُتوقع أن يشكل هذا الابتكار خطوة إضافية نحو تعزيز الاستدامة في القطاع الفلاحي، من خلال تثمين النفايات الزراعية وتحويلها إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة.

