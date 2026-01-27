Français
Anglais
العربية
مجتمع

الجزائر تعلّق الدراسة يومين تحسّبًا لرياح قوية بعدد من الولايات

الجزائر تعلّق الدراسة يومين تحسّبًا لرياح قوية بعدد من الولايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن تعليق الدراسة في جميع الأطوار التعليمية، وذلك يومي الأربعاء 28 والخميس 29 جانفي 2026، على خلفية التقلبات الجوية المتوقعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تبعًا للبرقية الاستعجالية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمتعلقة بـالنشرية الجوية الخاصة التي تحذّر من هبوب رياح قوية قد تشكّل خطرًا على سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.

وشمل قرار تعليق الدروس عددًا هامًا من الولايات، وهي:
وهران، تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، النعامة، البيض، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، سوق أهراس، باتنة وقسنطينة.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الإجراء وقائي ويهدف إلى حماية التلاميذ وكافة الأسرة التربوية، داعية إلى متابعة المستجدات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

351
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ

338
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
332
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
296
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
293
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
276
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 
276
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
271
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
270
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
265
الأخبار

تركيز خيمة لمدة 14 يوما لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى