الجزائر تعلّق الدراسة يومين تحسّبًا لرياح قوية بعدد من الولايات

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن تعليق الدراسة في جميع الأطوار التعليمية، وذلك يومي الأربعاء 28 والخميس 29 جانفي 2026، على خلفية التقلبات الجوية المتوقعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تبعًا للبرقية الاستعجالية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمتعلقة بـالنشرية الجوية الخاصة التي تحذّر من هبوب رياح قوية قد تشكّل خطرًا على سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.

وشمل قرار تعليق الدروس عددًا هامًا من الولايات، وهي:

وهران، تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، النعامة، البيض، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قالمة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، سوق أهراس، باتنة وقسنطينة.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن هذا الإجراء وقائي ويهدف إلى حماية التلاميذ وكافة الأسرة التربوية، داعية إلى متابعة المستجدات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

