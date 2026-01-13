Français
Anglais
العربية
عالمية

الجزائر تقرر تسوية أوضاع شبابها في الخارج الذين “تم استغلالهم ضد بلدهم”

الجزائر تقرر تسوية أوضاع شبابها في الخارج الذين “تم استغلالهم ضد بلدهم”

قررت الجزائر تسوية وضعية شبابها المقيمين في الخارج في أوضاع هشة وغير قانونية، وذلك بموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هؤلاء الشباب «دُفعوا عمداً إلى الخطأ من أجل استغلالهم ضد بلدهم»، من قبل أطراف اعتقدت، بحسب البيان، أنها ستسيء إلى مصداقية الدولة الجزائرية عبر توظيفهم في الخارج.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون نداءً إلى الشباب الجزائريين المتواجدين خارج الوطن في وضعيات غير قانونية وهشة، ممن تم دفعهم إلى الخطأ عمداً، مؤكداً أن أغلبهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة، من قبيل التخوف من مجرد الاستدعاء من قبل مصالح الأمن أو الدرك الوطني للاستماع إليهم في قضايا تتعلق بالنظام العام أو غيرها من المسائل المشابهة.

واعتبر تبون أن الأرقام المتداولة حول ظاهرة “الحرقة” تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وبث الارتباك في صفوف الشباب، لدفعهم إلى مغادرة البلاد بطرق غير قانونية. كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب يعيشون اليوم بعيداً عن وطنهم وأسرهم في ظروف صعبة، ويعانون من الفقر والعوز، حيث يُستغل بعضهم في أعمال مهينة، في حين يُستعمل آخرون ضد بلدهم.

وأوضح البيان أن تنفيذ هذا القرار سيتولاه السلك القنصلي الجزائري في الخارج، مع التأكيد على استثناء المتورطين في جرائم القتل، وتجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة، وكذلك كل من ثبت تعاونه مع أجهزة أمنية أجنبية بهدف المساس بأمن الجزائر ومصالحها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

640
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

566
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
420
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
410
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
367
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
360
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
306
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
305
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
298
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
295
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى