الجزائر – رفع الحدّ الأدنى للأجور ومنحة البطالة

قرر مجلس الوزراء الجزائري المنعقد، نهاية الاسبوع الفارط، رفع الحد الأدنى للأجور. كما تم اقرار رفع منحة البطالة ومراجعة شرط تجديد ملف منحتها كل ستة أشهر، وصرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد. كما ستتمّ دراسة مقترحات تخصّ رفع معاشات ومنح المتقاعدين. وترمي هذه القرارات، وفقا لتأكيد وكالة الانباء الجزائرية، الى تحسين المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

قررت الحكومة الجزائرية زيادات جديدة تشمل الحد الأدنى للأجر ومنحة البطالة التي يستفيد منها الشباب العاطل عن العمل. وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد الفارط رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، (أي من 150 إلى 170 اورو) ابتداءً من شهر جانفي القادم، واعتبر أن “هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي تم إقرارها عام 2020”.

اجراءات اجتماعية واسعة النطاق

أفاد بيان لمجلس الوزراء الجزائري بأن الحكومة قررت رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار (في حدود 100 اورو بسعر الصرف الرسمي) وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بمراجعة وإلغاء شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، لكون مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.

ويستفيد من منحة البطالة في الوقت الحالي ما يقارب المليوني شاب عاطل عن العمل، حيث كانت قد استحدثت منحة البطالة للمرة الأولى في الجزائر، من قبل الرئيس تبون في فيفري 2022 ، لصرف منحة مالية شهرية لصالح الشباب العاطلين عن العمل، تصرف لصالح الشباب الذين لم يحصلوا على مواطن شغل قارة، وتمنح لمدة عام وتجدد مرة واحدة، بشرط أن ينخرط المستفيد من المنحة في برنامج تكوين حرفي أو مهني يؤهله للانخراط في سوق العمل.

وشدد الرئيس الجزائري على إضافة شفافية أكبر على عمل الوكالة الوطنية للتشغيل، كوسيط بين الشركات التي تطلب يدا عاملة، وبين العاطلين طالبي الشغل، بما يتيح لها القيام بدورها بسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق الشغل، وتمييزهم من العاطلين في بطاقة وطنية محيّنة.

وكشف بيان مجلس الوزراء أن وزير العمل سيتولى تقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد لدراستها من قبل وزارة المالية، ثم مجلسي الحكومة والوزراء المقبلين، وفقا لتعهدات سابقة كان الرئيس تبون قد التزم بها.

يذكر أن آخر مراجعة للأجر القاعدي تمت في 2020، لتليها زيادات أخرى عبر أدوات تقنية مختلفة، أبرزها توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، ثم تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي لبعض الفئات في القطاعين العام والخاص، وهي آليات اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتعزيز القدرة الشرائية دون المساس مباشرة بالأجر الأدنى.

تحسين الظروف المعيشية للمواطنين

يؤكد مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة فعلية للأجر القاعدي نفسه، لأن ذلك سيعود بالنفع الأكبر على الفئات الهشة واصناف من العمال لا سيما من الذين يعيشون مباشرة تحت سقف الأجر الوطني الأدنى، خاصة في ظل الأسعار الحالية وهو ما يعكس الحرص تبون على تجسيد التزامات الدولة الاجتماعية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين رغم الظروف المالية المعقدة.

وكان الرئيس تبون، قد كشف خلال لقائه الإعلامي الدوري، عن التزامه بالشروع في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب ابتداءً من سنة 2026، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات قد تشمل أيضًا منحة المتقاعدين وفق إمكانيات الدولة.

وشدد الرئيس تبون على تمسكه بتعهداته المتعلقة بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، حيث قال في هذا الشأن إنه “متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري” مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الوعود والالتزامات، وأن الالتزامات التي تعهد بها موثقّة وسيمضي بها قدماً.

وعرف الأجر الوطني الأدنى المضمون سلسلة من المراجعات المتتالية منذ سنوات وارتفعت وتيرتها مطلع الألفية مع تحسّن المؤشرات المالية. وتواصلت هذه المراجعات بشكل دوري، وبعد ثماني سنوات من الجمود، تمت مراجعته مجددًا في 2020.

