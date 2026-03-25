الجزائر: عبد المجيد تبون يستقبل جورجيا ميلوني ويجري معها محادثات على انفراد

خص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. وتقوم رئيسة مجلس الوزراء الإيطالى بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر. و أجرى عبد المجيد تبون معها محادثات على انفراد.

تسعى إيطاليا إلى تأمين إمدادات غاز بديلة في ظل استمرار تعطل الإمدادات من قطر. وأصبحت الجزائر واحدة من أكبر موردي الغاز ‌لإيطاليا وتقدم حاليا حوالي 30 بالمئة من الاستهلاك السنوي للغاز في البلاد.

