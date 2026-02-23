الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عين رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاثنين, لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر.

يبلغ محمد الأمين لبو 48 عامًا، وهو متحصّل على الإجازة في علوم التصرّف اختصاص مالية من جامعة باجي مختار بعنابة.

ثم نال شهادة الماجستير في الاقتصاد الصناعي من جامعة الإخوة لوميير بمدينة ليون (فرنسا)، إلى جانب شهادة الدراسات المعمّقة في الطور الثالث في تحليل اقتصاد المنظمات من الجامعة نفسها.

وعاد لاحقًا إلى الجزائر للحصول على شهادة الماجستير في الاقتصاد، ثم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، إضافة إلى شهادة التأهيل الجامعي، وكلّها من جامعة باجي مختار بعنابة.

وقبل تعيينه مديرًا عامًا للبنك الوطني الجزائري في ماي 2021، شغل السيد لبو عدة مناصب مسؤولية، من بينها منصب المدير العام لشركة Icosia Capital، إلى جانب مناصب عليا داخل مجمّعات وطنية، على غرار Madar Holding ومجمع Imetal ومجمع Sider. كما عمل ضمن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية.

