Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر

عين رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه  اليوم الاثنين, لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر.

يبلغ محمد الأمين لبو 48 عامًا، وهو متحصّل على الإجازة في علوم التصرّف اختصاص مالية من جامعة باجي مختار بعنابة.

ثم نال شهادة الماجستير في الاقتصاد الصناعي من جامعة الإخوة لوميير بمدينة ليون (فرنسا)، إلى جانب شهادة الدراسات المعمّقة في الطور الثالث في تحليل اقتصاد المنظمات من الجامعة نفسها.

وعاد لاحقًا إلى الجزائر للحصول على شهادة الماجستير في الاقتصاد، ثم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، إضافة إلى شهادة التأهيل الجامعي، وكلّها من جامعة باجي مختار بعنابة.

وقبل تعيينه مديرًا عامًا للبنك الوطني الجزائري في ماي 2021، شغل السيد لبو عدة مناصب مسؤولية، من بينها منصب المدير العام لشركة Icosia Capital، إلى جانب مناصب عليا داخل مجمّعات وطنية، على غرار Madar Holding ومجمع Imetal ومجمع Sider. كما عمل ضمن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

306
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك

285
اقتصاد وأعمال

بقلم الدكتور بدر السماوي : مقترح إحداث البنك البريدي في تونس ووهم الإدماج المالي والاجتماعي
283
الأخبار

استئناف الأشغال على مستوى الطريق السيارة أ1 شمالية
262
الأخبار

في اجابة عن سؤال كتابي، وزارة النقل تنفي مسؤولية معهد الرصد الجوي عن قرارات الإنذار الميداني
254
الأخبار

الجزائر: اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية تعود إلى الفترة الرومانية
246
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية
238
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يواصل أعماله التضامنية في ولايات الشمال الغربي
223
الأخبار

مقتل مسلّح حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا
220
الأخبار

وزارة الصحّة : منصّة تجريبية وطنية لتلقي الشكايات و العرائض رقمياً تنطلق من مستشفى سهلول
217
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى