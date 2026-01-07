Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون

في الجزائر أعلنت مصالح الوزير الأول للجمهورية الجزائرية أن الوزير الأول سيفي غريّب أطلع  أعضاء الحكومة الجزائرية  بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم. وفي هذا الصّدد، تمّ تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية.

و كانت الجزائر استوردت في مارس 2025  مليون رأس ماشية استعداداً لعيد الأضحى. وتم وقتها العمل مع جمعيات تعاونيات عمومية  متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع.

هذا وشهدت الجزائر 2025  موجة من الجفاف طالت الولايات المعروفة برعي الأغنام وأدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الذي يقدر سعره ب 20 دولار للكغ. 

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

394
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
376
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
361
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
293
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
286
الأخبار

المملكة المتحدة تتحدى ترامب : ولادة سفارة فلسطين بـ«وضع دبلوماسي كامل»
280
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]
277
الأخبار

التصنيف العالمي للفيفا (مباشر): بعد كأس أمم إفريقيا، تونس تتراجع إلى المركز 47 والمغرب عاشراً عالمياً
274
الأخبار

تعيين هيئة تسييرية جديدة لقيادة النادي البنزرتي
271
اقتصاد وأعمال

نابل: افتتاح خيمة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى