الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون

في الجزائر أعلنت مصالح الوزير الأول للجمهورية الجزائرية أن الوزير الأول سيفي غريّب أطلع أعضاء الحكومة الجزائرية بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عن طريق استيراد مليون رأس غنم. وفي هذا الصّدد، تمّ تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية.

و كانت الجزائر استوردت في مارس 2025 مليون رأس ماشية استعداداً لعيد الأضحى. وتم وقتها العمل مع جمعيات تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع.

هذا وشهدت الجزائر 2025 موجة من الجفاف طالت الولايات المعروفة برعي الأغنام وأدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الذي يقدر سعره ب 20 دولار للكغ.

