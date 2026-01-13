Français
الجزائر: نحو 15 ألف ترخيص لحفر الآبار لدعم المشاريع الفلاحية في الجنوب

تواصل الجزائر تعزيز دعمها للاستثمارات الفلاحية في ولايات الجنوب، في إطار سعيها إلى ترسيخ الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق، أعلن وزير الموارد المائية منح منذ سنة 2021 قرابة 15 ألف ترخيص لحفر الآبار، لمرافقة المشاريع الفلاحية الكبرى في مناطق الجنوب الكبير.

وأوضح الوزير أن هذه التراخيص شملت بالخصوص ولايات أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الزراعية، بفضل توفر الأراضي الصالحة للزراعة والإمكانات المائية الجوفية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير الفلاحة الصحراوية وضمان تزويد المشاريع الزراعية بالمياه، بما يساهم في رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الغذائي.

