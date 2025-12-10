Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجزائر : نهاية الدفع نقداً في قطاع حيوي ابتداءً من 18 جانفي.. و المحامون يقدّمون المثال

الجزائر : نهاية الدفع نقداً في قطاع حيوي ابتداءً من 18 جانفي.. و المحامون يقدّمون المثال

كنا قد أشرنا في أكتوبر الماضي إلى تحرّك السلطات الجزائرية من أجل القضاء تدريجياً على استعمال المال النقدي في المعاملات التجارية.

و تُنفَّذ هذه السياسة باسم مكافحة السوق الموازية، وباسم الشفافية والعدالة الجبائية، وزيادة العائدات العمومية، و غيرها من الأهداف.

و ها هو قطاع حيوي يخطو هذه الخطوة: قطاع العدالة، وذلك ابتداءً من 18 جانفي 2026…

أقرّ الاتحاد الوطني لهيئات المحامين (UNOA) حظراً رسمياً لقبول دفع الرسوم القضائية نقداً في جميع المجالس والمحاكم عبر الجمهورية، ابتداءً من 18 جانفي 2026.

و تشمل هذه الخطوة جميع الإجراءات: رفع الدعاوى، الأحكام الاستئنافية، الخبرات… النقد بات ممنوعاً في كل مكان، و سيُفرَض اللجوء حصراً إلى الدفع الإلكتروني، لاسيما عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، لتسديد فواتير تسجيل العرائض والطلبات. لتفسح البطاقات البنكية وبطاقات البريد المجال أمام هذه المعاملات.

و بناءً على ذلك، يدعو الاتحاد الوطني لهيئات المحامين جميع المحامين إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية لوزارة العدل، من أجل الحصول على رقم سري شخصي.

و بفضل هذه المنظومة الرقمية الجديدة سيتمكن المهنيون من إيداع طلبات الحصول، عن بُعد، على شهادات عدم المعارضة، وعدم الاستئناف، وعدم الطعن بالنقض، المتصلة بالأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية، سواء كانت عادية أو إدارية.

من جهة أخرى، يُطرَح أيضاً تعميم العمل بالمرافعة الإلكترونية في جميع الجهات القضائية في المادة المدنية، ابتداءً من 1 أفريل 2026.

و يُعد هذا الإصلاح خطوة محورية من شأنها أن تسهّل إلى حد بعيد تقديم العرائض ومتابعة الملفات المدنية.

و إضافة إلى ذلك، تقرّب هذه التغييرات الخدمات القضائية من المواطنين، وتجنيب المحامين وموكّليهم تنقلات مرهقة، وتساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

606
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

368
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
335
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
319
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
319
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
307
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
305
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته
294
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
285
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
276
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى