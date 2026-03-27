الجزائر: وصول أول شحنة من الأضاحي المستوردة من جملة مليون رأس من الغنم

في الجزائر أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنه تم يوم أمس، الخميس 26 مارس 2026، استقبال أول شحنة من الأضاحي المستوردة على مستوى ميناء الجزائر العاصمة و ذلك في إطار تجسيد قرار الرئيس الجزائري القاضي باستيراد مليون رأس من الغنم تحسبًا لعيد الأضحى المبارك،

وستشهد عملية استيراد الأضاحي وتيرةً متسارعةً ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن تتواصل إلى غاية 20 ماي 2026، لاستكمال اقتناء الكمية الإجمالية المتعاقد عليها من إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي.

و اضافت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية أنها سخرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كافة الوسائل اللوجستية اللازمة على مستوى الموانئ لضمان استقبال الأضاحي في أحسن الظروف، حيث تتواجد المصالح البيطرية المختصة للقيام بالمراقبة الصحية الثانية، بعد تلك التي تم إجراؤها في بلد المنشأ، قبل نقلها عبر شاحنات مخصصة إلى مناطق الحجر الصحي التي تم تهيئتها وتوفير جميع المتطلبات الضرورية بها، من أعلاف ومياه ومتابعة صحية.

ولضمان المتابعة الدقيقة لعملية الاستيراد، تم استحداث منصة رقمية تمكّن من توفير معلومات آنية حول عمليات الشحن، وأسماء البواخر وحمولتها، ووضعية مسارها، وكذا الموانئ الجزائرية المستقبِلة لها، إضافةً إلى تتبّع عملية التوزيع والبيع لاحقًا.

