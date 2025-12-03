الجزائر: 6 مليارات دولار أرباح سوناطراك سنة 2024

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف مجمّع سوناطراك الجزائري عن نتائجه المالية لسنة 2024. وقد حافظت الشركة، خلال السنة نفسها، على استقرار إنتاجها الأولي من المحروقات مقارنة بسنة 2023، ليبلغ 193,7 مليون طن مكافئ نفط، مع تحقيق نتيجة صافية قدرها 812 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دينار.

ورغم التقلبات الظرفية، سجّلت سوناطراك العديد من المؤشرات الإيجابية، خصوصًا عبر بلوغ إنتاج قياسي من الوقود البري، شمل 10,8 ملايين طن من الغازوال و3,7 ملايين طن من البنزين.

كما بلغ رقم المعاملات عند التصدير نحو 6 019 مليارات دينار جزائري، ما يعادل 45 مليار دولار. أما الرقم الإجمالي للمعاملات فقد بلغ، خلال السنة الماضية، 6 523 مليارات دينار جزائري.

وجاء في تقرير المجمّع الجزائري أن “المؤسسة قد أظهرت قدرة كبيرة على الصمود والتأقلم، وواصلت بعزم تنفيذ الاستثمارات المحددة في خطتها التنموية”.

