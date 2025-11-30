الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قبل سويعات قليلة من ضربة البداية لبطولة كأس العرب قطر 2025، احتشدت الجماهير التونسية القادمة من مختلف دول العالم و المقيمـة في الدوحة في سوق واقف بقطر في أجواء احتفالية كبيرة.

و تجمّع عدد مهم من التونسيين بملاعب، رافعين أعلام تونس و شعارات المساندة للمنتخب الوطني، وسط أغانٍ وأجواء فرجوية ساهمت في تنشيط المكان على غرار ما فعلته الجماهير في النسخ السابقة من البطولات التي احتضنتها قطر.

الجماهير التونسية، المعروفة بحماسها الكبير، أصبحت تصنع الحدث أينما حلّت، و قد نجحت مجددًا في إحياء الأجواء و إضفاء طابع احتفالي مميز يُبرز تعلقها بمنتخبها الوطني.

و من المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي غدًا نظيره المنتخب السوري في افتتاح مباريات البطولة، وذلك انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



