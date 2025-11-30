Français
الأخبار

الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]

قبل سويعات قليلة من ضربة البداية لبطولة كأس العرب قطر 2025، احتشدت الجماهير التونسية القادمة من مختلف دول العالم و المقيمـة في الدوحة في سوق واقف بقطر في أجواء احتفالية كبيرة.

و تجمّع عدد مهم من التونسيين بملاعب، رافعين أعلام تونس و شعارات المساندة للمنتخب الوطني، وسط أغانٍ وأجواء فرجوية ساهمت في تنشيط المكان على غرار ما فعلته الجماهير في النسخ السابقة من البطولات التي احتضنتها قطر.

الجماهير التونسية، المعروفة بحماسها الكبير، أصبحت تصنع الحدث أينما حلّت، و قد نجحت مجددًا في إحياء الأجواء و إضفاء طابع احتفالي مميز يُبرز تعلقها بمنتخبها الوطني.

و من المنتظر أن يواجه المنتخب التونسي غدًا نظيره المنتخب السوري في افتتاح مباريات البطولة، وذلك انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس.

