الجمعة : البرلمان يعقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة 

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الجمعة 13 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك في إطار مواصلة أعماله الرقابية والتشريعية.

أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير الفلاحة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بشأن عدد من الملفات المتصلة بقطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

مواصلة الدور الرقابي للبرلمان

وتندرج هذه الجلسة في سياق الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان من خلال مساءلة أعضاء الحكومة ومتابعة مدى تقدم الملفات المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة وما يتصل به من قضايا الموارد المائية والإنتاج البحري.

