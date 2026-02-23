Français
الأخبار

الجمعية التونسية لحُكّام كرة القدم تعبّر عن استنكارها لما يتعرّض له الحُكّام من حملات تشويه و اعتداءات

الجمعية التونسية لحكام كرة القدم تعبّر عن استنكارها لما يتعرّض له الحكام من حملات تشويه و اعتداءات

أصدرت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم، اليوم الإثنين 23 فيفري 2026، بيانًا عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما يتعرّض له الحكام من حملات تشويه واعتداءات.

و أكدت الجمعية تضامنها الكامل مع الحكم المساعد رسلان بومنيجل الذي تعرض لإعتداء جسدي في مباراة اتحاد قليبية و قرمبالية الرياضية.

و أشارت الجمعية أنها تحتفظ بحق التوجه إلى القضاء العدلي في ظل الاتهامات الغير مثبتة و ماتم تداوله اعلاميا من وجود شبهات رشوة و سوء نية من الحكام وفق تعبيرها.

