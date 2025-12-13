Français
الجمعية التونسية لقرى الأطفال: اختتام حملة «أنقذوا أطفال فلسطين» وجمع أكثر من 2.6 مليون دينار

أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال (س و س) عن اختتام حملة جمع التبرعات المخصّصة لفائدة قرى أطفال س و س فلسطين، والتي حملت شعار «أنقذوا أطفال فلسطين». الحملة، التي تمت بترخيص من رئاسة الحكومة التونسية، استمرت لمدة ثلاثة أشهر، من 10 سبتمبر إلى 9 ديسمبر 2025.

وبلغت حصيلة الحملة الإنسانية مليونين و612 ألف دينار، تم جمعها بفضل التفاعل الإيجابي والسخي لمتبرعين تونسيين بلغ عددهم 4827 شخصًا، إضافة إلى دعم من 37 دولة حول العالم، من أفراد ومؤسسات.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي تضامنًا مع الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون منذ أكثر من عامين من ويلات الحرب والتشريد والجوع المستمر.

وأكدت الجمعية أن هذه التبرعات ستسهم بشكل مباشر في دعم برامج الرعاية والتعليم والخدمات الأساسية للأطفال في قرى فلسطين، مواصلةً رسالتها الإنسانية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم.

