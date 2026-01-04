الجمعية التونسية لقرى الأطفال “س ا س” تعلن ارتفاع عدد المنتفعين بخدماتها

ارتفع عدد المنتفعين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال “س ا س” الى 8747 شخصا مع نهاية سنة 2025، وفق ما أفادت به الجمعية.
و أكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تجاوزت بهذا العدد من المنتفعين الهدف الذي كانت قد أعلنته في بداية السنة والمحدد ببلوغ 8 آلاف مستفيد.
و قد ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال في 2025 بنحو 3700 مستفيد مقارنة بسنة 2024.
و أرجعت الجمعية هذا التطور بالأساس إلى دعم أكثر من 40 ألف تونسي من داخل البلاد وخارجها، من خلال التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو التحويلات البنكية، أو عقود الكفالة الشهرية.
و أكدت أن هذا الدعم مكّنها من تعزيز استدامة برامجها الاجتماعية وتوسيع دائرة المنتفعين بخدماتها.
