Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجمعية التونسية لقرى الأطفال “س ا س” تعلن ارتفاع عدد المنتفعين بخدماتها

الجمعية التونسية لقرى الأطفال “س ا س” تعلن ارتفاع عدد المنتفعين بخدماتها

ارتفع عدد المنتفعين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال “س ا س” الى 8747 شخصا مع نهاية سنة 2025، وفق ما أفادت به الجمعية.

و أكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تجاوزت بهذا العدد من المنتفعين الهدف الذي كانت قد أعلنته في بداية السنة والمحدد ببلوغ 8 آلاف مستفيد.

و قد ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال في 2025 بنحو 3700 مستفيد مقارنة بسنة 2024.

و أرجعت الجمعية هذا التطور بالأساس إلى دعم أكثر من 40 ألف تونسي من داخل البلاد وخارجها، من خلال التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو التحويلات البنكية، أو عقود الكفالة الشهرية.

و أكدت أن هذا الدعم مكّنها من تعزيز استدامة برامجها الاجتماعية وتوسيع دائرة المنتفعين بخدماتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

523
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

318
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
285
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
285
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
282
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
278
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
276
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
261
الأخبار

روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته
249
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
244
الأخبار

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى