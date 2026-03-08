الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تنظّم يوماً مفتوحاً لحملتها الرمضانية تحت شعار “في رمضان خيركم يثمر” [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظّمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اليوم الأحد 8 مارس 2026 يوماً مفتوحاً لحملتها التضامنية السنوية الخاصة بشهر رمضان، وذلك تحت شعار “في رمضان خيركم يثمر”، في إطار ترسيخ ثقافة القرب والشفافية وتعزيز التواصل المباشر مع شركائها وداعميها ومكوّنات المجتمع المدني.

و يمثل هذا اليوم المفتوح فرصة لخلق فضاء تفاعلي مباشر للتعريف بأنشطة الجمعية وبرامجها الاجتماعية والتربوية، إضافة إلى فتح باب الحوار بين الزائرين ومختلف المتدخلين من أمهات وشباب ومربين وإطارات إشراف، بما يتيح تبادل الخبرات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بآليات عمل الجمعية وسبل دعمها ومجالات تدخلها.

كما يهدف هذا اللقاء إلى مزيد التعريف بالجهود التي تبذلها الجمعية في مجال رعاية الأطفال والشباب ودعم العائلات، خاصة خلال شهر رمضان الذي يتسم بروح التضامن والتكافل الاجتماعي.

و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تتكفّل حالياً بأكثر من 9000 طفل وشاب ضمن أكثر من 1850 عائلة، مع توسيع مناطق تدخلها لتشمل اليوم 12 ولاية.

و تسعى الجمعية، ضمن برنامجها المستقبلي إلى بلوغ 12 ألف مستفيد مع موفى سنة 2026.

