Français
Anglais
العربية
الأخبار

الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تنظّم يوماً مفتوحاً لحملتها الرمضانية تحت شعار “في رمضان خيركم يثمر” [فيديو]

نظّمت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اليوم الأحد 8 مارس 2026 يوماً مفتوحاً لحملتها التضامنية السنوية الخاصة بشهر رمضان، وذلك تحت شعار “في رمضان خيركم يثمر”، في إطار ترسيخ ثقافة القرب والشفافية وتعزيز التواصل المباشر مع شركائها وداعميها ومكوّنات المجتمع المدني.

و يمثل هذا اليوم المفتوح فرصة لخلق فضاء تفاعلي مباشر للتعريف بأنشطة الجمعية وبرامجها الاجتماعية والتربوية، إضافة إلى فتح باب الحوار بين الزائرين ومختلف المتدخلين من أمهات وشباب ومربين وإطارات إشراف، بما يتيح تبادل الخبرات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بآليات عمل الجمعية وسبل دعمها ومجالات تدخلها.

كما يهدف هذا اللقاء إلى مزيد التعريف بالجهود التي تبذلها الجمعية في مجال رعاية الأطفال والشباب ودعم العائلات، خاصة خلال شهر رمضان الذي يتسم بروح التضامن والتكافل الاجتماعي.

و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تتكفّل حالياً بأكثر من 9000 طفل وشاب ضمن أكثر من 1850 عائلة، مع توسيع مناطق تدخلها لتشمل اليوم 12 ولاية.

و تسعى الجمعية، ضمن برنامجها المستقبلي إلى بلوغ 12 ألف مستفيد مع موفى سنة 2026.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

311
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي

311
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
296
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
258
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
256
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
253
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات
244
أخر الأخبار

باجة : حملات لتقصي أمراض السكري وضغط الدم والغدة الدرقية
240
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله
232
الأخبار

إنجاز طبي جديد في علاج سرطان البروستاتا في تونس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى