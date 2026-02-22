الجمعية التونسية لقرى الاطفال س و س تطلق حملة” قفة رمضان ديجيتال”

في إطار مواصلة برامجها الاجتماعية والإنسانية، وتعزيزًا لدورها في حماية الأطفال ودعم الأسر الاكثر إحتياجا في تونس، تُعلن الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س عن إطلاق حملة” قفة رمضان ديجيتال”
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم 9000 طفل من الأطفال الفاقدين للسند العائلي و اسرهم التي تجاوز عددها 1850 أسرة .
وتدعو الجمعية كافة المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها، إلى جانب المؤسسات والشركات الوطنية، إلى المساهمة في هذه الحملة عبر التبرع الرقمي بواسطة البطاقات البنكية على موقعها الرسمي:
www.sosve.tn
وتعتمد « قفة رمضان ديجيتال » آلية تحويلات مالية مباشرة لفائدة المستحقين ، بما يكرّس مبادئ الشفافية المالية .
كما تجدر الإشارة إلى أن دار الافتاء قد أجازت دفع أموال الزكاة لفائدة الجمعية، بما يتيح للمتبرعين احتساب مساهماتهم في إطار الزكاة، دعمًا للأطفال والأسر المنتفعة بخدماتها.
و تجدر الإشارة إلى أن قانونيْ المالية لسنتيْ 2020 و 2026 قد أعطى للشركات و الأشخاص إمتيازا جبائي مهم جدا و يتمثل في طرح كل التبرعات لفايدة الجمعية من قاعدة الآداء على المداخيل بدون حد أقصى.
هذا و تتواجد الجمعية في عديد المناطق بالجمهورية التونسية ، حيث فتحت فروعا لها ب 12ولاية آخرها بمدنين و جربة ، في إطار سعيها الى تقريب خدماتها من مستحقيها و دعم جهود الدولة في دعم العمل الاجتماعي و تمكين الاسرة الاكثر إحتياجا.
للتواصل و التنسيق الإعلامي التواصل مع فريق الاتصال:
هالة الدريدي 57092185 المكتب الوطني
شفاء عبد النبئ 57098161 المكتب الوطني
صابرين حرباوي 57092185 قرية س و س اكودة
ايناس السعدي 99610690 قرية س و س سليانة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب