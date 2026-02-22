الجمعية التونسية لقرى الاطفال س و س تطلق حملة” قفة رمضان ديجيتال”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار مواصلة برامجها الاجتماعية والإنسانية، وتعزيزًا لدورها في حماية الأطفال ودعم الأسر الاكثر إحتياجا في تونس، تُعلن الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س عن إطلاق حملة” قفة رمضان ديجيتال”

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم 9000 طفل من الأطفال الفاقدين للسند العائلي و اسرهم التي تجاوز عددها 1850 أسرة .

وتدعو الجمعية كافة المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها، إلى جانب المؤسسات والشركات الوطنية، إلى المساهمة في هذه الحملة عبر التبرع الرقمي بواسطة البطاقات البنكية على موقعها الرسمي:

www.sosve.tn

وتعتمد « قفة رمضان ديجيتال » آلية تحويلات مالية مباشرة لفائدة المستحقين ، بما يكرّس مبادئ الشفافية المالية .

كما تجدر الإشارة إلى أن دار الافتاء قد أجازت دفع أموال الزكاة لفائدة الجمعية، بما يتيح للمتبرعين احتساب مساهماتهم في إطار الزكاة، دعمًا للأطفال والأسر المنتفعة بخدماتها.

و تجدر الإشارة إلى أن قانونيْ المالية لسنتيْ 2020 و 2026 قد أعطى للشركات و الأشخاص إمتيازا جبائي مهم جدا و يتمثل في طرح كل التبرعات لفايدة الجمعية من قاعدة الآداء على المداخيل بدون حد أقصى.

هذا و تتواجد الجمعية في عديد المناطق بالجمهورية التونسية ، حيث فتحت فروعا لها ب 12ولاية آخرها بمدنين و جربة ، في إطار سعيها الى تقريب خدماتها من مستحقيها و دعم جهود الدولة في دعم العمل الاجتماعي و تمكين الاسرة الاكثر إحتياجا.

للتواصل و التنسيق الإعلامي التواصل مع فريق الاتصال:

هالة الدريدي 57092185 المكتب الوطني

شفاء عبد النبئ 57098161 المكتب الوطني

صابرين حرباوي 57092185 قرية س و س اكودة

ايناس السعدي 99610690 قرية س و س سليانة

