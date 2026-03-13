الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الفلك: فلكيّا عيد الفطر سيكون يوم 20 مارس 2026

أعلنت  الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الفلك أنّ رصد هلال شوّال 1447 هجريّ  سيكون ممكنا من  وسط  و غرب العالم الإسلاميّ سواء كان ذلك بالآلات البصريّة المزوّدة بمستشعرات الكترونيّة أو بالعين المجرّدة و بصعوبة بالغة من أقصى غرب القارّة الإفريقيّة مساء 19 مارس 2026.

و عليه فإنّ دخول شوّال 1447 هجريّ فلكيّا سيكون يوم 20 مارس 2026 بالنّسبة للدّول الّتي تستوجب الرّؤية البصريّة أو المستأنسة بالحساب بثبوت استنارة قرص القمر أو الّتي أتمّت ثلاثين يوما من الشّهر  و يوم 21 مارس 2026 في أقصى شرق القارّة الآسيويّة.

و يبقى الإعلان الرّسميّ لموعد دخول الشّهر من صلاحيّات سماحة مفتي الجمهوريّة التّونسيّة.

 

