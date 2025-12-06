الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن عقد جلسات محاكمة غيابية لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُعد “أمراً وارداً” وفق القواعد القانونية للمحكمة، و ذلك رغم التوتر المتزايد مع واشنطن.

و أوضح المسئول في تصريحات نقلتها وكالة “أ.ف.ب” أن المحكمة قد تلجأ إلى هذا الإجراء إذا تعذر مثول المتهمين أمامها، مشيراً إلى أن القضايا المتعلقة بانتهاكات خطيرة لا تسقط تحت ضغط سياسي أو تهديدات.

و في تعليق لافت، قال نائب المدعي العام: “لسنا تجار مخدرات كي تفرض علينا عقوبات أمريكية”، في انتقاد مباشر للتلويح من جانب واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة بسبب تحقيقاتهم.

